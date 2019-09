Zaal Roxy onder sloophamer verdwenen Ben Conaerts

12 september 2019

16u47 0

De afbraak van zaal Roxy in de Antwerpsestraat is al goed gevorderd. Het gebouw, jarenlang de thuisbasis van de Nielse socialisten, is intussen geheel gesloopt. “Momenteel zitten de werken in de tweede fase”, klinkt het. “Het puin wordt daarbij verder opgekuist. We verwachten dat de werken tegen 11 oktober afgerond zullen zijn.”

Voor het verkeer veroorzaken de werken niet of nauwelijks hinder meer. Er is opnieuw doorgaand verkeer mogelijk en ook de bussen van De Lijn kunnen de halte aan Fotostudio 58 opnieuw bedienen. Alleen de parkeerplaatsen van huisnummer 50 tot 48 zijn onbruikbaar.