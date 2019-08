Zaal Roxy gaat tegen de vlakte Ben Conaerts

14 augustus 2019

17u21 0 Niel De bekende feestzaal Roxy gaat vanaf volgende week tegen de vlakte. De afbraak moet tegen midden oktober afgerond zijn. Daarna wordt het perceel ingericht als tijdelijke parkeerplaats.

Zaal Roxy was een van de bekendste feestzalen van Niel en vormde meer dan negentig jaar lang de thuisbasis van de plaatselijke socialistische partij. In de loop der jaren zijn er tal van socialistische kopstukken gepasseerd, onder wie Camille Huysmans, Lode Craeybeckx en Achiel Van Acker. Maar omdat de kosten in het onderhoud de pan uit swingden en de zaal nauwelijks nog verhuurd werd, moest de zaal worden verkocht. Het gemeentebestuur werd in 2016 de nieuwe eigenaar en zal nu het gebouw laten slopen.

“We hebben nog overwogen om de Roxy te gebruiken als gemeentelijke feestzaal, maar het gebouw verkeerde in zo’n slechte staat dat dat geen optie was”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Daarom hebben we beslist om het gebouw te laten slopen en nadien in te richten als een tijdelijke parking in waterdoorlatende halfverharding. De Antwerpsestraat gaat al een tijd gebukt onder zware parkeerdruk, dus een extra parking zal hier zeker van nut kunnen zijn. Of het ook definitief een parking zal blijven, is afhankelijk van de ontwikkeling van de achtergelegen gronden van Machines Franssen. Mogelijk kunnen we op termijn een doorgang creëren naar dit nieuwe binnengebied.”

De afbraak van zaal Roxy gaat gebeuren in twee aansluitende fases. In een eerste fase, van 19 tot 30 augustus, wordt de Antwerpsestraat volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het kruispunt Albertstraat – Kerkstraat en de Landbouwstraat. Plaatselijk verkeer wordt toegelaten tussen de Landbouwstraat en huisnummer 48. De lokale handelaars blijven, net als de parking aan de Carrefour in het binnengebied Nielderhoff, bereikbaar. In een tweede fase volgt de verdere opkuis van de afbraakwerken en is er terug doorgaand verkeer mogelijk. De werken zouden tegen midden oktober zijn afgerond.