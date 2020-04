WZC Maria Boodschap plaatst vijftig bewoners in quarantaine Ben Conaerts

10 april 2020

14u13 0 Niel Het woonzorgcentrum Maria Boodschap moet extra maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Op de tweede verdieping moesten 50 bewoners in quarantaine worden geplaatst. Vier bewoners zijn intussen al positief getest.

Op de tweede verdieping verbleven reeds twaalf bewoners in isolatie, van wie er vier positief waren getest op besmetting met het coronavirus. Conform de voorgeschreven procedures en in overleg met de raadgevende arts werd nu de ganse verdieping in quarantaine gezet. Het gaat in totaal om 50 bewoners die hun kamer niet kunnen verlaten en die extra opgevolgd worden door de arts en het zorgpersoneel.

“De gezondheid van al onze bewoners ligt ons na aan het hart”, aldus de directie van WZC Maria Boodschap. “We nemen zo menselijk mogelijke maatregelen die misschien erg streng lijken, maar in het belang van onze bewoners noodzakelijk zijn. Alle familieleden van de betrokken bewoners werden intussen op de hoogte gebracht. Onze bewoners, hun familieleden en onze medewerkers zijn nu vooral gebaat bij rust en sereniteit.”