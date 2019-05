Workshop rond heilzame kruiden Ben Conaerts

24 mei 2019

De bibliotheek van Niel organiseert op zaterdag 25 mei een workshop rond kruiden. Je verdiept je jezelf in de wereld van heilzame kruiden, leert ze kennen en gaat ermee aan de slag om een lekkere en geneeskrachtige oplossing te bereiden. Op het einde kun je je eigen zelfgemaakte kruidenmengsel meenemen naar huis.

De workshop, aangeboden in samenwerking met Vormingplus, vindt plaats van 10 tot 12.30 uur in de bibliotheek. Deelname is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via info@bibniel.be of tel. 03 888 30 06.