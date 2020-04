Woonzorgcentrum zoekt vrijwilligers om katoenen schorten te naaien Ben Conaerts

06 april 2020

12u48 0 Niel Het woonzorgcentrum Maria Boodschap heeft nood aan extra katoenen schorten voor de zorgmedewerkers en lanceert daarvoor een oproep.

“We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij het naaien van de katoenen schorten”, klinkt het. “Omdat we ook een tekort hebben aan katoenen stof, doen we een oproep voor mensen die nog katoenen lakens hebben. Als zij deze willen wegschenken, zouden we die zeer goed kunnen gebruiken.”

Wie wil helpen met het naaien van de schorten, kan een mailtje sturen naar corona@rvtmb.be. Je krijgt dan het patroon van de schort bezorgd.