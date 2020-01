Woonzorgcentrum Maria Boodschap trakteert bewoners op nieuwjaarsbal Ben Conaerts

15 januari 2020

17u11 0 Niel Feestje in het woonzorgcentrum Maria Boodschap! De bewoners werden getrakteerd op het jaarlijkse nieuwjaarsbal en konden daar meteen ook kennismaken met het nieuwe jaarthema.

‘Gezellig moment, lekker verwend’: zo luidt het nieuwe jaarthema van het animatieteam. Dat werd naar jaarlijkse traditie voorgesteld op het nieuwjaarsbal. Het ganse jaar staan de activiteiten en evenementen in het teken van gezellige verwenning.

“We gaan geregeld een smulnamiddag organiseren voor familie en vrienden van onze bewoners”, zegt Thérèse De Pauw van het animatieteam. “De opbrengst gaan we in ons spaarvarken steken en hopen we ooit te kunnen gebruiken voor de aankoop van een belevings-tv. Dat is een tv speciaal voor mensen met dementie.”