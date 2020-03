Woonzorgcentrum Maria Boodschap neemt preventieve maatregelen tegen coronavirus Ben Conaerts

05 maart 2020

17u46 0 Niel Het Nielse woonzorgcentrum Maria Boodschap neemt enkele preventieve maatregelen om haar bewoners en personeel te beschermen tegen het coronavirus.

Iedere bewoner van Maria Boodschap zal zich voortaan dienen te registreren. Op die manier kunnen, bij een eventuele besmetting, snel de verschillende contacten in kaart worden gebracht en de nodige mensen worden verwittigd. Mensen die koorts hebben of last hebben van een lage luchtweginfectie, zoals hoesten en niezen, of op reis zijn geweest naar een risicogebied, worden gevraagd hun bezoek aan het woonzorgcentrum nog even uit te stellen.

“We vinden het zelf vervelend, maar we hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze maatregelen”, aldus de directie. “We doen dit om onze kwetsbare bewoners en ons personeel te beschermen.”