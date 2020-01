Woonzorgcentrum Maria Boodschap houdt pannenkoekenslag Ben Conaerts

29 januari 2020

12u02 0 Niel Het woonzorgcentrum Maria Boodschap organiseert op zondag 2 februari een pannenkoekenslag. Iedereen kan er van 14 tot 17 uur terecht om een pannenkoek te komen smullen.

Het evenement is een van de smulnamiddagen die het animatieteam van het woonzorgcentrum doorheen dit jaar wil organiseren. “Met de opbrengst willen we graag een zogenaamde EN-TV aankopen”, zegt Thérèse De Pauw van de animatie. “Dat is een interactieve tv die speciaal is ontwikkeld voor mensen met een cognitieve beperking. Bewoners kunnen er zich op mentaal vlak mee trainingen en er tal van leuke momenten mee beleven.”