Wissel voor CD&V in gemeenteraad: Tom Bridts geeft ontslag en wordt opgevolgd door Bert De Ridder Ben Conaerts

23 augustus 2019

17u56 0 Niel Tom Bridts (CD&V) heeft zijn ontslag ingediend als gemeente- en OCMW-raadslid. “Een beslissing gebaseerd op persoonlijke redenen”, zegt Brits. Hij wordt in de gemeente- en OCMW-raad opgevolgd door Bert De Ridder (CD&V).

Tom Bridts, met de verkiezingen vorig jaar nog lijsttrekker voor CD&V, heeft zijn ontslag ingediend als gemeente- en OCMW-raadslid. Hij haalt persoonlijke redenen aan voor zijn beslissing. “Ik wil er niet te veel op ingaan. Maar er zijn een aantal persoonlijke overwegingen die me ertoe hebben aangezet om te stoppen. Ik heb gemerkt dat de motivatie om me in te blijven zetten wat verdwenen is en dan begin je na te denken. Uiteindelijk ben ik tot dit besluit gekomen.”

Bridts is al bijna tien jaar actief in de lokale politiek, waarvan vijf jaar als gemeenteraadslid. “Maar eigenlijk is het nooit mijn ambitie geweest om in de gemeenteraad te zetelen”, geeft hij toe. “Ik wilde me destijds vooral achter de schermen inzetten voor CD&V Niel. Ik ben altijd graag gemeente- en OCMW-raadslid geweest, maar het is zeker niet dat ik met die functie getrouwd ben. Ik geef dus graag de fakkel door.”

Bridts zal worden opgevolgd door Bert De Ridder, die van 2013 tot eind 2018 zetelde als OCMW-raadlid. De Ridder heeft al meer dan 10 jaar ervaring in het partijbestuur, onder meer als afdelingssecretaris. “Het zijn grote schoenen om te vullen, maar ik ga mijn best doen”, aldus De Ridder, die in de gemeenteraad van 3 september de eed aflegt als gemeente- en OCMW-raadslid. “Sociale zaken, welzijn, groen en verkeersveiligheid zijn mijn belangrijkste agendapunten.”