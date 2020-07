Wetenschapspark stapt mee in fietsdeelproject: “We willen groenere mobiliteit aanmoedigen” Ben Conaerts

22 juli 2020

14u30 0 Niel Het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen steekt een tandje bij op het vlak van duurzame mobiliteit. Sinds kort zijn er deelfietsen van Cloudbike ter beschikking waarmee werknemers van en naar hun werkplek kunnen fietsen. Je vindt de blauwe fietsen onder meer aan het station van Niel.

De gemeente Boom is vorig jaar gestart met een systeem van slimme deelfietsen. Op verschillende plaatsen in Boom vind je de blauwe fietsen van Cloudbike, die je kan huren met behulp van een smartphoneapplicatie. Het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel is onlangs mee in dat project gestapt en stelt de deelfietsen onder meer ter beschikking aan het station van Niel. Voor 0,5 euro kan je al een rit maken, je hoeft geen abonnement te nemen.

“Iedereen die met de trein of bus komt en afstapt in het station van Niel, kan hier een deelfiets nemen”, zegt Frank Vaes, aanspreekpunt Mobiliteit van het Wetenschapspark. “Met deze fietsen willen we de mobiliteit op en rond het park vlotter en ‘groener’ maken. In het bijzonder willen we de mensen die met het openbaar vervoer naar hun werkplek komen een snellere verbinding aanbieden. We hebben ook al stalplaatsen bij enkele belangrijke bushaltes en bij het station van Boom.”

De deelfietsen zijn niet de enige maatregel die het Wetenschapspark neemt om groenere mobiliteit aan te moedigen. “ Om de groei van het aantal e-rijders een duwtje in de rug te geven, hebben we ook een investering gedaan in 3 laadpalen die samen 6 wagens van energie kunnen voorzien”, klinkt het. “Vanaf september starten we ook met een deelwagen van Cambio die we ter beschikking stellen voor dienstverplaatsingen.”

Meer info: www.cloudbike.be.