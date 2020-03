Exclusief voor abonnees Welkom in ‘Niel am See’, waar Regi, Niels Destadsbader en Lost Frequencies kind aan huis zijn: “De laatste cd in België zal door ons worden verkocht” Ben Conaerts

12 maart 2020

14u19 1 Niel Wees niet verrast als je binnenkort Niels Destadsbader, Willy Sommers, Regi of De Romeo’s in Niel ziet opduiken. Al deze artiesten zijn aangesloten bij CNR Records, dat sinds eind 2018 zijn thuisbasis heeft tussen de Matenstraat en de Galileilaan. De platenmaatschappij beschikt er samen met twee bevriende bedrijven over een prachtig pand dat de naam ‘Niel am See’ heeft gekregen. De plek is nu al uitgegroeid tot een hotspot voor artiesten, managers, pers en influencers.

Verborgen tussen het groen aan de Matenstraat en de Galileilaan ligt ‘Niel am See’. De naam van het gebouw verwijst naar het zicht op het prachtige meer achteraan. “Als je hier ooit een gebrek aan inspiratie ervaart, moet je maar even door het raam kijken”, glimlacht Tom De Meijer. Hij is sinds 2013 zaakvoerder van CNR Records, het grootste onafhankelijke entertainmentbedrijf in België. Lost Frequencies, Willy Sommers, Gers Pardoel en Niels Destadsbader zijn maar enkele van de artiesten die hij onder zijn hoede heeft. Na negen jaar aan de A12 in Aartselaar te hebben gezeten, opereert CNR nu al sinds eind 2018 vanuit ‘Niel am See’. De platenfirma deelt er het prachtige pand met nog twee andere firma’s: B&ML, een bedrijf gespecialiseerd in mediagerelateerde activiteiten rond merken en gezichten zoals Tante Kaat en de VTM-dierendokter Joshua, en Tous Ensemble Publishing, een muziekuitgeverij opgericht door Regi Penxten. Terwijl op de benedenverdiepingen muziekcontracten worden ondertekend, nieuwe singles worden uitgebracht en promo rond artiesten wordt gevoerd, is de bovenste etage ingericht als multifunctionele ontmoetings- en presentatieruimte.

