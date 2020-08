Wagen over de kop; chauffeur ernstig gewond PLA

03 augustus 2020

22u06 37

Maandagavond rond 18u verloor een vrouwelijke chauffeur de controle over haar stuur in de Landbouwstraat. De auto raakte de zijkant van de weg, ging over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak. Buurtbewoners hielpen de chauffeur uit haar wagen die hevig rookte. Zij werd door een spoedarts ter plaatse verzorgd en dan overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer Rivierenland, post Niel, kwam ter plaatse om de rijbaan proper te maken.