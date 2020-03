Waar kan je eten afhalen? Welk restaurant of brasserie levert aan huis? Lees hier waar je terecht kunt in Niel Ben Conaerts

17 maart 2020

16u40 1 Niel Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en levermogelijkheden in Niel onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip? Stuur een mailtje naar ben.conaerts@dpgmedia.be.

Bistro P.

Bistro P. in de Dorpsstraat is gestart met een afhaalmenu om de komende weken te overbruggen. Op het menu vind je onder meer groentesoep, stoofvlees, vol-au-vent en een vispotje. Je kan je bestelling doorgeven op tel. 03 291 77 76 en afhalen op dinsdag, donderdag en zaterdag van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 19 uur. Wie liever thuisblijft, kan zijn bestelling ook laten leveren. Met een supplement van 2 euro wordt je eten aan huis geleverd in de Rupelstreek. Leveringen vinden plaats op dinsdag, donderdag en zaterdag. “We ontvangen bestellingen graag een dag op voorhand ter laatste om 19 uur.”

La Copita

Ook eetcafé La Copita geeft zijn klanten de mogelijkheid om gerechten af te halen of thuis te laten leveren. “Wij bereiden steeds de gerechten met de nodige voorzorgsmaatregelen die voedselveiligheid voorschrijft”, klinkt het. Je kan je bestelling doorgeven via www.takeaway.com of tel. 03 334 93 13.

Joker Pizza

Joker Pizza in de Matenstraat blijft open voor afhaling en levering. Dat kan via deze website.

Frituren

Frituur ‘t Half Kieken blijft frietjes bakken die je kan komen afhalen. “We vragen wel om online te bestellen via www.frietjesonline.be. Op die manier beperken we het aantal wachtenden in de frituur zelf. Uiteraard kan er ook nog steeds in het frituur zelf besteld worden”, aldus de uitbaters. Ook frituur De Snor is open, zij het enkel voor afhaling, en ook in frituur Het Kombuis kan je nog terecht. “Wij blijven alle dagen open”, klinkt het in Het Kombuis. “Maar we rekenen erop dat onze klanten afstand bewaren. In deze tijden is het beter om alleen te komen en niet met het ganse gezin. We hebben de tafels en banken weggenomen om meer ruimte te creëren. Na het gebruik van de betaalterminal kunnen mensen hun handen desinfecteren.”