Vzw Pegode houdt crowdfunding voor extra beschermingsmateriaal Ben Conaerts

09 juni 2020

16u19 0 Niel De vzw Pegode, een netwerkorganisatie van projecten voor personen met een beperking, wil extra beschermingsmateriaal aankopen voor zijn 650 cliënten. Daarvoor heeft men een crowdfundingactie op poten gezet, onder de noemer ‘Houd Pegode coronavrij’.

Pegode heeft zeven woonprojecten voor personen met een beperking in onder meer Niel, Schelle, Kontich en Edegem. Dankzij vrijwilligers die mondmaskers naaiden en mensen die beschermingsmateriaal doneerden, is men er geslaagd alle 90 bewoners coronavrij te houden. Maar nu de maatregelen versoepelen en de dagcentra, vervoers- en ambulante diensten weer zijn gestart, moeten er extra inspanningen worden geleverd.

“Het zal veel geld kosten om voor onze 650 cliënten alles veilig te laten verlopen”, klinkt het. “We zullen elke dag meer mondmaskers, schorten, zeep, ontsmettingsmiddel en poetsmateriaal nodig hebben. Als netwerkorganisatie kopen we centraal aan voor alle projecten en hebben we een goed overzicht van wat er overal nodig is. Helaas zijn veel producten schaars en dus duurder dan gewoonlijk. Kosten die we niet willen doorrekenen aan onze cliënten. Daarom zijn we gestart met een crowdfunding.”

Wie Pegode wil steunen, kan dan nog doen tot 30 juni via de website steun.pegode.be.