Vrijwilligers Buurtzorglijn bezoeken 70-plussers om noden in kaart te brengen Ben Conaerts

09 april 2020

14u52 0 Niel De vrijwilligers van de Buurtzorglijn zijn nog steeds volop op pad om alle 70-plussers te bevragen die telefonisch nog niet werden bereikt.

Met de Buurtzorglijn probeert de gemeente Niel de noden in kaart te brengen van de 70-plussers die nog steeds zelfstandig wonen. Al deze inwoners – zo’n 1.300 in totaal – werden reeds per brief gecontacteerd met de vraag om contact op te nemen indien ze hulp wensen in coronatijden. Nu komen de ruim 40 vrijwilligers van de Buurtzorglijn persoonlijk langs bij de 70-plussers die nog niet werden bereikt.

Donderdag bezochten de vrijwilligers onder meer de wijk Damman en de omgeving van de Boomsestraat aangedaan. “We polsen of de mensen hulp wensen om boodschappen te doen of te halen of behoefte hebben aan sociaal contact in deze bijzondere periode”, klinkt het. “Ieder van ons kan zich steeds legitimeren met een gemeentelijke identificatiekaart.”

Mensen die zich vrijwillig willen inzetten voor de Buurtzorglijn, kunnen zich aanbieden via het online inschrijvingsformulier in het E-loket van de website www.niel.be, op vrijwilliger@niel.be, of telefonisch op 03 451 11 10.

