Voormalig Kunstacademie-directeur Jules De Ranter (61) onverwacht overleden Ben Conaerts

01 juli 2019

16u45 0 Niel Jules De Ranter, medeoprichter en voormalig directeur van de Kunstacademie Niel (KAN), is op zondag 30 juni onverwacht overleden aan een hartfalen. De Boomse kunstenaar was amper 61.

Jules De Ranter was docent kunstinitiatie en beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan het K.A.S.K. in Gent, met onder meer Jan Hoet als docent en mentor. In 1992 stond hij mee aan de wieg van de Kunstacademie Niel (KAN), waarvan hij ook vijftien jaar directeur zou zijn. In die rol slaagde hij erin om de academie helemaal te laten ontbolsteren. Ook de voorbije jaren bleef hij nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de KAN, als lid van het directiecomité en de algemene vergadering.

Leentje Van Dooren, huidig voorzitter van de vzw KAN, is aangeslagen door het overlijden. “Jules was een bijzonder aangename, opgewekte man. Hij was een heel groot liefhebber van moderne kunst en heeft altijd een groot hart gehad voor onze kunstacademie. Ook voor zijn familie, echtgenote en kinderen zou hij alles gedaan hebben. Dit verlies komt heel onverwacht en veel te vroeg”, aldus Van Dooren.

De rol die Jules De Ranter heeft gespeeld in het culturele leven in Boom en Niel, is moeilijk te overschatten. Het aantal tentoonstellingen waar hij de afgelopen jaren op een of andere manier aan heeft meegewerkt, is niet te tellen. Zo was hij de bezieler van de tentoonstelling van ‘De Arktiesten’, de stamgasten van het oude café De Ark, die dit voorjaar plaatsvond in het Boomse gemeentehuis. Ook nam hij vorig jaar deel aan de expo ter ere van de 25ste verjaardag van de KAN.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 6 juli om 11 uur in zaal Steenberg in Rumst. Daarna volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Boom.