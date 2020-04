Voormalig burgemeester Georges Deckers (89) overleden: “Hij was geliefd bij alle Nielenaren” Ben Conaerts

26 april 2020

14u50 0 Niel Voormalig Niels burgemeester en socialistisch boegbeeld Georges Deckers is op zaterdag 25 april thuis overleden. Hij was 89.

Georges Deckers stelde zich voor het eerst kandidaat voor de socialistische partij (SP) bij de lokale verkiezingen van 1988 en werd onmiddellijk verkozen en aangesteld tot schepen. In 1992 volgde hij Hugo Ansems op als burgemeester. Hij bekleedde dit mandaat tot hij in 2003 werd opgevolgd door partijgenoot Luc Van Linden. Daarna werd Deckers benoemd tot ere-burgemeester van Niel. Al die jaren bleef hij een trouwe partijgenoot en voorvechter van de socialistische en vrijzinnige idealen. Deckers heeft bovendien de politieke microbe doorgegeven aan zijn kleindochter Dorien. Zij is sinds begin dit jaar gemeenteraadslid voor Sp.a-Groen in Niel.

“Georges was letterlijk en figuurlijk een grote meneer”, zegt Sp.a-voorzitter Ingrid Meulders. “Omdat hij iedereen steeds een groot en warm hart toedroeg, was hij geliefd bij alle inwoners van Niel. Hij was mijn grote voorbeeld in alle aspecten van het leven en zit voor altijd in mijn hart.”

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk om persoonlijk afscheid te nemen en zal de uitvaart plaatsvinden in intieme kring. Online condoleren kan via de website www.lenchant.be.