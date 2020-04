Voor het eerst in jaren bever gespot in Niels Broek Ben Conaerts

01 april 2020

12u58 0 Niel Voor het eerst in vele jaren is er in het natuurgebied van het Niels Broek een bever waargenomen. Bij Natuurpunt Rupelstreek kreeg men op zaterdag 28 maart liefst twee meldingen van een waarneming binnen.

“De ene melding ging over een waarneming op de Rupeldijk in de richting van het Niels Broek”, aldus Natuurpunt Rupelstreek. “De andere waarneming vond plaats aan de ingang van het Zeekanaal. De bever zwom de Rupel over en vervolgens stroomafwaarts de Schelde op, mogelijk richting Maaienhoek. Het meest waarschijnlijke is dat het telkens om dezelfde bever gaat. Twee verschillende bevers die op één voormiddag worden gespot, allebei op weg naar een natuurgebied van Natuurpunt: dat is wellicht te mooi om waar te zijn.”