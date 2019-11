Voedselteam vertoont documentaire ‘Ceci n’est pas une patate’ Ben Conaerts

19 november 2019

14u29 0 Niel Het Voedselteam Niel organiseert op donderdag 21 november een vertoning van de film ‘Ceci n’est pas une patate’.

Documentairemakers Filip De Bodt en Geert Lenssens gingen in heel Europa op onderzoek uit om te zien wat de mensen die ons voedsel kweken beroert. Niet alleen de Belgische boeren getuigen in ‘Ceci n’est pas une patate’ over hun werk maar ook landbouwers van ver over onze grenzen: van een Franse boerin die uitlegt hoe het platteland tot een woestijn hertekend wordt tot mensen uit Afrika en het Midden-Oosten die de gevolgen van de Europese exportpolitiek voor hun lokale economie aanklagen.

De vertoning vindt plaats om 20 uur in het Natuurhuis De Paardenstal in de Boomsestraat. De inkom bedraagt 2 euro.