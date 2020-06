Vlaanderen voorziet 98.000 euro voor Nielse verenigingen Ben Conaerts

03 juni 2020

16u12 0 Niel Vlaanderen trekt zo’n 98.000 euro uit voor de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Niel. Dat bedrag zal gebruikt worden om de verenigingen te ondersteunen die de voorbije maanden inkomsten zagen wegvallen ten gevolge van de coronacrisis.

Corona hakte de voorbije maanden hard in op het verenigingsleven. Vele lokale sportclubs, toneelgezelschappen of jeugdverenigingen zagen heel wat inkomsten verloren gaan. Daarom heeft de Vlaamse overheid nu 87 miljoen euro uitgetrokken om hen te ondersteunen. De sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Niel krijgen daarvan 97.891 euro.

“Dit is heel goed nieuws voor Niel en onze verenigingen”, reageren burgemeester Tom De Vries en schepen van Jeugd en Cultuur Ellen Brits (beide Open Vld). “We gaan in overleg, onder meer met de adviesraden, om te bekijken hoe we dit extra budget goed en efficiënt kunnen inzetten.”