Vlaams Belang Niel laat automobilisten claxonneren tegen Vivaldi Ben Conaerts

25 september 2020

11u58 0 Niel Het Vlaams Belang Niel heeft donderdag een protestactie gevoerd tegen de Vivaldi-coalitie. Gewapend met een gigantisch spandoek van 1,5 op 7 meter trok de afdeling naar de Matenstraat om er automobilisten op te roepen van zich te laten horen.

Omstreeks 16.15 uur was er een halfuur lang getoeter te horen aan de Parkwijk in de Matenstraat. Het kabaal maakte deel uit van het claxonneerprotest van het Vlaams Belang Niel tegen de aanstaande Vivaldi-coalitie. De organisatoren spreken van “een groot succes”. “Dat onze oproep zoveel navolging kreeg, bewijst wat we al langer wisten: Vlaanderen, maar ook Niel moet niets weten van deze coalitie”, zegt communicatieverantwoordelijke Caterina Carrozzo van Vlaams Belang Niel. “De kiezer stemde overtuigend voor een rechtse en Vlaamse afslag. Met deze Vivaldi-coalitie krijgen we echter exact het omgekeerde. Een door de Franstaligen en links gedomineerde regering die zelfs geen Vlaamse meerderheid heeft.”

De actie aan de Matenstraat kadert in een grotere, nationale campagne van het Vlaams Belang tegen de Vivaldi-plannen. Die moet culmineren in een grote climax op zondag 27 september. Dan plannen de nationalisten een grootse protestrit naar Brussel die omstreeks 11 uur bijeenkomt op de Heizel.