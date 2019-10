Vijf bestuurders onder invloed bij alcoholcontrole Ben Conaerts

21 oktober 2019



De Politiezone Rupel heeft het voorbije weekend op drie plaatsen in de Rupelstreek alcoholcontroles gehouden. Van de 146 bestuurders die moesten blazen, hadden er vijf te diep in het glas gekeken. Eén chauffeur testte positief op drugs en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren.

Er werden ook PV’s opgesteld voor andere overtredingen. Drie chauffeurs reden zonder geldige verzekering, één chauffeur reed zonder keuring en één chauffeur reed zonder inschrijving en verzekering en zag zijn voertuig in beslag genomen worden.

De controles vonden plaats in de Bussestraat in Rumst, de Antwerpsestraat in Niel en de Steenwinkelstraat in Schelle.