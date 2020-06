Vertrouwensbreuk in Nielse college: schepen Tom Caluwaerts (N-VA) wordt gevraagd mandaat af te staan Ben Conaerts

17 juni 2020

15u27 0 Niel Het zit grondig scheef in het Nielse college van burgemeester en schepenen. Schepen Tom Caluwaerts (N-VA), bevoegd voor onder meer Openbaar Groen, Toerisme en Erfgoed, is persona non grata geworden en wordt gevraagd zijn mandaat af te staan. Er is sprake van een vertrouwensbreuk. Noch schepen Caluwaerts zelf, noch de rest van de meerderheid wil voorlopig dieper op de zaak in gaan.

Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hebben beslist de samenwerking met schepen Tom Caluwaerts (N-VA) onmiddellijk stop te zetten. N-VA vraagt ook om zijn schepenambt ter beschikking te stellen van de partij. “Er zijn ernstige feiten aan het licht gekomen waardoor het vertrouwen onherstelbaar beschadigd is”, zegt Els Schiltz, voorzitter van N-VA Niel.

Advocaat

Tijdens de collegezitting van dinsdag 16 juni heeft het college van de feiten kennisgenomen. Het college besliste daarop een advocaat aan te stellen om de belangen van de gemeente te verdedigen. In het kader van de juridische aard van de zaak wordt er, op aanraden van de aangestelde advocaat, geen verdere informatie gegeven. De gemeenteraad zal wel in gesloten zitting de nodige toelichting krijgen.

Ook burgemeester Tom De Vries (Open Vld) wil niet dieper op de zaak ingaan. “Wat er gebeurd is, valt niet goed te praten”, zegt hij. “Ook wij hebben geen vertrouwen meer in schepen Caluwaerts. We behouden wel het vertrouwen in onze coalitiepartner en onderschrijven hun vraag om zijn ambt per direct terug te geven aan zijn partij.”

“Volste vertrouwen”

De schepen zelf reageerde op de heisa met een schriftelijke mededeling. “Gezien de omstandigheden is het niet wenselijk om over dit dossier te communiceren. Als er klaarheid is voor alle partijen, zal ik hier zelf de nodige communicatie rond verstrekken, waar iedereen recht op heeft. Ik heb het volste vertrouwen in een goede afloop.”

Op de vraag of Caluwaerts zijn mandaat wil afstaan, blijft hij op de vlakte. “Dat weet ik nog niet op dit moment. Dat wil ik voorlopig in het midden laten.”