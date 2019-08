Verdachten van smokkel 1,2 ton coke blijven aangehouden BJS/BLG

23 augustus 2019

17u09 0 Niel De vier verdachten die maandag werden opgepakt aan een loods in Niel, blijven nog een maand opgesloten. De raadkamer in Antwerpen heeft hun aanhouding vrijdag bevestigd. Het viertal wordt verdacht van de smokkel van 1,2 ton cocaïne.

In de Waaslandhaven werd vorig weekend ruim 1,2 ton cocaïne ontdekt in een container. De federale politie plaatste hem onder observatie. Maandag kwam een vrachtwagenchauffeur de container oppikken. De politie volgde het voertuig naar een loods in de Potaardestraat in Niel.

De speurders pakten daar drie twintigers en een zestiger op. Ze werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor mededaderschap aan invoer en handel van verdovende middelen en voor deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer heeft hun aanhouding vrijdag bevestigd.