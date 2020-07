Vandalen houden huis bij zomerbar Hellegat Hof Ben Conaerts

14 juli 2020

20u08 0 Niel Een of meer vandalen hebben toegeslagen aan zomerbar Hellegat Hof. Zij brachten schade toe aan het gebouw bij de fietsenstalling.

“Mogelijk was het slechts onschuldig bedoeld kattenkwaad, maar situaties zoals deze brengen wel onze zomerbar in gevaar”, zeggen uitbaters Frederik Mathius en Olivier Op de Beeck. “Toen de vzw Pegode ons vroeg om een zomerbar te hosten deze zomer, zijn we die uitdaging met liefde en plezier aangegaan. We willen zeer graag dit avontuur verderzetten en hopelijk met zo’n succes dat we dit volgend jaar ook nog eens kunnen doen. We roepen daarom al onze bezoekers op om mee waakzaam te zijn en ervoor te zorgen dat deze toestanden niet meer gebeuren. Wie iets vreemds ziet, mag het ons altijd komen melden.”