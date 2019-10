Van veldrit tot vuurwerk: jaarmarkt zorgt weer voor tien dagen animo Ben Conaerts

30 oktober 2019

15u03 0 Niel Niel maakt zich weer op voor de jaarmarktperiode. Van zaterdag 2 november tot dinsdag 12 november wordt het dorpscentrum ingepalmd door kermisattracties, sportwedstrijden, tentoonstellingen en nog veel meer.

Grootste nieuwigheid: de kermisperiode van de jaarmarkt duurt dit jaar één dag langer. “Dat heeft alles te maken met de Jaarmarktcross van maandag 11 november”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Op die dag is het koppen lopen in Niel, al zeker op de kermis en omgeving. Daarom leek het naar veiligheid toe geen goed idee om diezelfde avond de kermis reeds af te laten breken. In het verleden werd dit wel gedaan, met allerlei veiligheidsissues tot gevolg. Daarom opteren we nu voor een extra kermisavondje op dinsdag 12 november.”

Kermisballetjes

Ook nieuw is dat het programma er deze keer wat anders uitziet dan anders. “Het vuurwerk is uitzonderlijk verplaatst van maandagavond 11 november naar zaterdagavond 9 november. Het opbouwen van het vuurwerk vraagt heel wat tijd en ruimte in de Nielse polder, maar op maandag vindt daar de Jaarmarktcross plaats. Vandaar dat we deze keer opteren voor een vuurwerk op zaterdagavond”, aldus de burgemeester. “De beertjesworp wordt dan weer vervangen door het nieuwe concept ‘Niel trakteert’. Op woensdag 6 november voorzien we ’s namiddags kinderanimatie op de kermis, met bekende figuurtjes die kermisballetjes uitdelen waarmee je een jetonpakket kan winnen.”

Sinterklaas

Verder komen opnieuw heel wat traditionele evenementen van het jaarmarktprogramma weer terug. Een van de eerste bezoekers van de jaarmarkt is opnieuw de Sint. Hij wordt op zaterdag 2 november om 14.30 uur verwacht aan de Rupelkade, waarna hij per stoet naar zaal Keizershof trekt. Zondag 3 november staat in het teken van de Sint-Hubertusviering, waarbij de pastoor om 11 uur alle aanwezige dieren zegent. Op maandag 4 november vindt de eigenlijke jaarmarkt plaats en wordt het Sint-Hubertusplein ingepalmd door de paarden- en veeprijskampen. In de Dorpsstraat, Ridder Berthoutlaan en Schuttershofstraat kan je die dag een bezoek brengen aan allerlei marktkraampjes. Op maandag 12 november wordt het feestgedruis afgesloten met een familiedag op de kermis.

Het hele programma is te vinden op de website www.niel.be.