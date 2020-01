Vakbondsman Dirk Schoeters te gast op nieuwjaarsreceptie sp.a Ben Conaerts

13 januari 2020

14u28 0 Niel Sp.a Niel heeft voorbije zaterdag zijn nieuwjaarsreceptie georganiseerd in zaal De Met op de Heideplaats.

Fractieleider Chris Ceuppens huldigde samen met voorzitter Ingrid Meulders de verdienstelijke leden en zoomde in op de Nielse actualiteit. Vakbondsman Dirk Schoeters van het ABVV-regio Antwerpen was uitgenodigd als gastspreker en kwam vertellen over de sociale zekerheid. Achteraf konden alle Nielenaren smullen van smoutebollen met glühwein of chocomelk.