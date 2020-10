Tutti Frutti-project krijgt vervolg: leerlingen krijgen 30 weken gratis fruit Ben Conaerts

08 oktober 2020

15u55 0 Niel Ook dit schooljaar zet het gemeentebestuur het ‘Tutti Frutti’-project verder. Daarmee kunnen alle kinderen van het Nielse kleuter- en basisonderwijs genieten van 30 weken gratis fruit.

Gedurende het hele schooljaar krijgen de kinderen van het kleuter- en basisonderwijs op vrijdag een stuk lekker fruit of groente aangeboden. Met het project wil het gemeentebestuur de kinderen motiveren om van fruit en groenten eten een dagelijkse gewoonte te maken. ”Door dit één keer per week aan te bieden op school, zetten we alvast een stap in de goede richting”, zegt schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld). “Al rekenen we natuurlijk ook op de hulp van de ouders om hun kinderen te motiveren meer groenten en fruit te eten.”

Het schoolfruitproject wordt ondersteund door een team van ‘Tutti Frutti’-ouders. Zij komen iedere vrijdagvoormiddag op vrijwillige basis het fruit wassen, schillen en verdelen over de klassen. Daarbij worden uiteraard de nodige preventieve coronamaatregelen in acht genomen.