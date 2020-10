Trappistenfeesten pakken uit met exclusieve primeur op 29ste editie Ben Conaerts

01 oktober 2020

18u02 0 Niel Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober wordt de chirokapel in de Kerkstraat ingepalmd door de 29ste editie van de Trappistenfeesten. Door de coronamaatregelen zal het evenement wel lichtjes anders verlopen.

De Trappistenfeesten zijn een begrip in Niel. Al 28 jaar op rij kunnen bierliefhebbers er op het eerste weekend van oktober terecht om te genieten van een bijzonder uitgebreid aanbod aan trappistenbieren.

“Met de Rochefort Triple Extra, het enige blonde bier in het Rochefort-gamma, hebben we deze keer een exclusieve primeur te pakken”, zegt organisator Frans Brits. “Verder pakken we uit met alle Trappistenbieren ter wereld in haast al hun variëteiten, zelfs bieren die in de reguliere handel niet te verkrijgen zijn.”

Eiken vaten

Een van de specialiteiten is de Chimay Grande Réserve Oak Aged, Trappistenbier gerijpt op eiken vaten. Daarvan staan alle edities sinds 2016 op de kaart. Verder valt er ook ander lekkers te proeven, zoals trappistenwijn, trappistenlikeuren, trappistenkoffie, trappistenkaas, trappistenbitterballen en zelfs een gin-tonic met trappistengin.

Wie erbij wil zijn, moet op voorhand een tafel en een tijdsslot reserveren. Je kan tafels reserveren voor 4, 6 en maximaal 10 personen. Je reserveert een tafel voor een tijdslot van 2 uur en kan maximaal twee tijdsloten na elkaar reserveren. Verder moet je je handen ontsmetten, zittend consumeren, een mondmasker dragen als je rondloopt en je contactgegevens achterlaten. De opbrengst van het evenement is bestemd voor de lokale Chiro Hiro.

Meer info is te vinden op de website trappistenfeesten.be.