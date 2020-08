Tom (38) vertegenwoordigt Antwerpse supporters in Fanboard Rode Duivels Ben Conaerts

16u05 0 Niel Tom Ploegaerts (38) is opnieuw verkozen voor het Fanboard van de 1895 Official Belgium Fan Club, de officiële supportersclub van de nationale voetbalploegen. Hij zal samen met tien collega’s de komende twee jaar verder bouwen aan een goede relatie tussen de Voetbalbond, de Rode Duivels en de Red Flames en het supporterslegioen.

Lagere ticketprijzen, een focus op kinderen en een betere dialoog tussen de supporters en de Rode Duivels en Red Flames. Het zijn slechts enkele realisaties van de supportersvertegenwoordiging van de nationale voetbalploegen van ons land. Elke twee jaar kiezen de fanclubs elf vertegenwoordigers, voor elke provincie van het land en Brussel één. Voor de provincie Antwerpen viel de keuze op Tom Ploegaerts (38), die er ook de afgelopen twee jaar al bij was.

“Ik vind het een eer om herverkozen te zijn”, reageert de Nielenaar. “Het Fanboard is dé spreekbuis van de supporters van de Rode Duivels en Red Flames en ik ben blij dat ik daar opnieuw deel van kan uitmaken. Ik ben zelf voorzitter van De Scheve Toren, een supportersclub uit Schelle met ongeveer 200 leden. Daarmee gaan we niet alleen naar alle thuismatchen van de Rode Duivels, maar gaan we ook regelmatig mee op verplaatsing. Dan kom je veel zaken tegen die beter kunnen en die ik dus via het Fanboard op tafel kan leggen.”