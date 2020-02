Tieners bekampen elkaar in Fortnitetornooi: “Ik speel elke dag minstens drie uur” Ben Conaerts

26 februari 2020

18u21 4 Niel Meer dan twintig jongeren uit de Rupelstreek hebben woensdagnamiddag deelgenomen aan het eerste Fortnitetornooi van de intergemeentelijke tienerwerking Rupeljoeng.

Omdat het computergame Fortnite onder jongeren zo populair is, besloot de intergemeentelijke tienerwerking Rupeljoeng een tornooi te organiseren voor tieners tussen 12 en 16 jaar. De eerste editie vond woensdagnamiddag plaats in het jeugdhuis Jokot in Niel en lokte meteen 22 deelnemers. Zij namen in groepjes plaats achter de computers en probeerden zo goed mogelijk hun skills te demonstreren.

“Ik speel elke dag minstens drie uur Fortnite. Maar ter voorbereiding op dit tornooi heb ik nog wat extra uren geoefend”, zegt Quinten (12) uit Boom, die samen met zijn vrienden Xavier (12) en Yannis (12) naar het tornooi was afgezakt. “Samen met GTA is het ons lievelingsgame. Het is superleuk om te spelen. Het gaat niet alleen om zo goed mogelijk schieten, je moet ook dingen bouwen en creëren.”

Bekers uitgereikt

“We zijn heel tevreden dat we op zoveel deelnemers kunnen rekenen”, zegt Bram Van Dooren van de Boomse jeugddienst. “Het toont aan dat Fortnite echt leeft bij de jeugd. Op het eind van het tornooi reiken we drie bekers aan de drie beste spelers. Daarvoor kijken we naar de statistieken van elke speler. Zo houden we rekening met het aantal tegenstanders dat je hebt gedood en hoelang je zelf in leven bent gebleven.”