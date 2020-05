Talud tussen fietsostrade en Galileilaan wordt hersteld Ben Conaerts

19 mei 2020

19u08 0 Niel De herstelling van de talud naast de fietsverbinding tussen de fietsostrade F13 langs het spoor en de Galileilaan is van start gegaan.

Ter hoogte van de werfzone blijft de doorgang mogelijk, al is er wel tijdelijke hinder voor voetgangers en fietsers. Vanaf woensdag 20 mei tot het einde van de week is er voor hen een wegomleiding aangeduid via de Matenstraat.