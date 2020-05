TA Den Biezerd klaar voor heropening op 15 mei Ben Conaerts

11 mei 2020

16u24 0 Niel De personeelsleden van TA Den Biezerd in Niel zijn klaar om binnenkort weer de scholieren te ontvangen. Dat maken ze duidelijk in een zelfgemaakt filmpje.

Vorige week kwamen de leerkrachten van het zesde en zevende jaar samen om de opstart voor te bereiden en te kijken hoe de scholieren op een veilige manier ontvangen kunnen worden. Om dat in de verf te zetten, maakte het team zelf een aantal filmpjes waarin het circulatieplan wordt uitgelegd.

“Er is hard gewerkt, maar we zijn er klaar voor”, zegt Sandy Verlinden van TA Den Biezerd. “Vanaf vrijdag 15 mei zal onze school zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs aanbieden. We verwelkomen op 15 mei alvast de leerlingen van de zesde en de zevende jaren.”



