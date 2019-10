Subsidie voor sterilisatie huiskatten Ben Conaerts

25 oktober 2019

14u57 0

Goed nieuws voor de Nielse kattenbaasjes. De gemeente gaat vanaf 2020 een subsidie geven voor de sterilisatie van een huiskat. De subsidie bedraagt 15 euro voor de sterilisatie van een kattin en 10 euro voor de castratie van een kater. Voorwaarde is wel dat je als aanvrager kan aantonen dat je kat gechipt en geregistreerd is. Er wordt bovendien maximaal een subsidie verleend voor twee huiskatten per gezin per jaar.

“Met deze maatregel zal op termijn de zwerfkattenpopulatie op een diervriendelijke manier verder afnemen”, zegt burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Katteneigenaars zullen vanaf 2020 via de gemeentelijke website een subsidieaanvraag kunnen indienen.”