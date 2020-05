Studenten starten met platform voor lokale handelaars Ben Conaerts

18 mei 2020

15u44 0 Niel Drie studenten uit Niel en Rumst hebben met Bazar Local een platform opgericht waar plaatselijke handelaars hun producten kunnen aanbieden. Zeker in coronatijden blijkt het initiatief voor veel ondernemers heel aantrekkelijk.

Handelaars die een afzetmarkt zoeken voor hun producten, kunnen voortaan een beroep doen op Bazar Local. Dat is een webshop waar al die producten worden voorgesteld en te koop worden aangeboden. “We hadden al een tijd geleden het idee om hiermee te beginnen. Maar door de coronamaatregelen is alles in een stroomversnelling gekomen en zijn we er nu al mee van start gegaan. Voor veel handelaars is het niet evident om zelf een webshop te bouwen. Voor hen kan Bazar Local een goed alternatief zijn”, zeggen oprichters Lukas Geluykens (23) uit Reet en Sebastiaan (22) en Laurens Van der Velde (26) uit Niel.

Een achttal handelaars hebben zich intussen al op het online platform aangemeld en bieden er hun producten aan. Het gaat onder meer om kruidenlikeur, honing, bier, confituur en koffie. “Wij beheren het platform, terwijl de handelaars instaan voor de verzending van de producten”, klinkt het. “Intussen zijn we nog in gesprek met twee andere geïnteresseerde handelaars. Hoe groter het aanbod dat we op Bazar Local kunnen verzamelen, hoe beter.”

Alle info is te vinden op de website www.bazarlocal.be.