Straks naar school in Succes Koffie: magazijn en woonhuis verkocht aan Sint-Hubertusschool voor extra capaciteit Ben Conaerts

26 december 2019

12u42 0 Niel Het gemeentebestuur heeft het voormalige woonhuis en magazijn van Succes Koffie in de Kerkstraat verkocht aan de Sint-Hubertusschool. De school, die in dezelfde straat is gelegen, heeft al jaren te kampen met een capaciteitstekort en wil tegen het schooljaar 2021-2022 een viertal nieuwe klassen creëren. “60 à 70 kinderen zullen op de nieuwe locatie les kunnen volgen”, zegt directeur Jan Van Hoofstat.

Het gemeentebestuur was al sinds 2014 eigenaar van het gebouw van Succes Koffie en wilde het aanvankelijk gebruiken om er het Sociaal Huis in onder te brengen. Maar vermits daarvoor intussen al een locatie vlak naast het gemeentehuis werd gevonden, was er ruimte voor een andere invulling. Die komt er nu, want de Sint-Hubertusschool heeft het voorste deel van de site – het voormalige woonhuis en het magazijn – aangekocht. Voor de school is de aankoop een unieke kans om haar capaciteit uit te breiden en extra klas- en bureauruimte te creëren.

Schoolkamperen

“Onze school heeft al jaren te kampen met een tekort aan capaciteit. We moeten werken met wachtlijsten, en de afgelopen jaren zagen we regelmatig ouders die aan ons schoolgebouw kwamen kamperen om hun zoon of dochter in te schrijven. Met het nieuwe digitale inschrijfsysteem dat in Niel, Schelle en Hemiksem wordt uitgerold, zou dat misschien al een stukje verholpen moeten zijn. Maar met deze investering nemen we het zekere voor het onzekere”, zegt directeur Jan Van Hoostat.

Vier extra klassen

“De bedoeling is om in het oude magazijn van Succes Koffie een viertal extra klassen in te richten voor zo’n 60 à 70 kinderen. De overige ruimte zal worden benut als kantoorruimte voor onder meer de zorgcoördinator en beleidsondersteuning. Er zullen natuurlijk eerst wat verbouwingswerken moeten worden uitgevoerd. Maar als alles volgens plan verloopt, zullen de nieuwe klassen tegen het schooljaar 2021-2022 in gebruik kunnen worden genomen”, aldus Van Hoofstat.

Vrije schoolkeuze

De school betaalt 280.000 euro voor het pand en kon daarbij rekenen op een subsidie van 196.000 euro van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Schepen van Onderwijs Eddy Soetewey (N-VA) is tevreden: “Uitbreiding van de capaciteit in het basisonderwijs is noodzakelijk in onze groeiende en verjongende gemeente. Na GO! De Parel kan nu ook de Sint-Hubertusschool uitbreiden en blijft de vrije schoolkeuze gegarandeerd. Dit is heel goed nieuws voor alle leerlingen en leerkrachten van de Sint-Hubertusschool.”