Stormen Ciara en Dennis bezorgen Natuurpunt extra werk in Niels Broek Ben Conaerts

20 februari 2020

13u21 0 Niel Stormen Ciara en Dennis hebben de vrijwilligers van Natuurpunt extra werk bezorgd. Zij moesten afgelopen weken tot twee keer toe de wandelpaden in het Niels Broek gaan vrijmaken.

“Wanneer er dagenlang felle stormwinden over de Lage Landen denderen, dan weten we dat de ravage in onze natuurgebieden groot zal zijn”, zegt Erik De Keersmaecker van Natuurpunt Rupelstreek. “Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Bomen en struiken die bij het neervallen kriskras door elkaar vallen, kunnen zelfs een zegen zijn voor de natuur. Er ontstaan nieuwe biotopen en ook stervende bomen vormen een bron van nieuw leven. Wanneer vallende bomen, die tijdens hun val lagere bomen en struiken meesleuren en op wandelpaden terechtkomen, zoals zich in het Niels Broek heeft voorgedaan, is er wel een probleem. Dat probleem proberen we dan met onze vrijwilligers zo snel en goed mogelijk te verhelpen.”