Steek over met gek loopje op Nielse ‘silly walk’-zebrapaden Ben Conaerts

31 augustus 2020

16u59 0 Niel Jong Vld Niel wil het begin van het schooljaar wat opvrolijken en heeft daarom enkele Nielse zebrapaden omgevormd tot ‘silly walk’. Bedoeling is dat je het zebrapad oversteekt op een zo gek mogelijke manier.

“We hebben een kaart gehangen met gekke bewegingen en houdingen die de kinderen kunnen nadoen, terwijl ze de straat over het zebrapad oversteken”, zegt voorzitter Djeckie Iwens. “Het is onze manier om de start van het schooljaar in coronatijden wat op te leuken.”

Er ligt een ‘zot zebrapad’ voor de schoolpoort van de Sint-Hubertusschool in de Kerkstraat en tussen de Aimé De Langlestraat en de Veldstraat. Ook aan de schoolpoort van de kleuterschool van De Parel, in de Dorpstraat naast café Den Tighel, ligt er een ‘silly walk’.

“Voor alle duidelijkheid: op de ‘zotte zebrapaden’ blijven de verkeersregels sowieso van kracht. Auto’s moeten dus ook daar stoppen om voetgangers over te laten steken”, legt Iwens uit.

“Mama’s en papa’s mogen, bij het oversteken, een leuke foto maken en die nadien posten op onze Jong Vld Niel-Facebookpagina, met de hashtag #hetzottezebrapad.”