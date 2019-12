Sporthal even omgebouwd tot binnenspeeltuin Ben Conaerts

20 december 2019

14u18 0 Niel De gemeentelijke sporthal wordt in de kerstvakantie weer omgetoverd tot een grote binnenspeeltuin. Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen er terecht vanaf 23 december.

De sporthal zal worden ingepalmd door een tiental springkastelen in alle vormen en maten. Voor de allerkleinsten is er een peuterhoek voorzien. De ouders kunnen intussen een oogje in het zeil houden, terwijl ze genieten van een drankje op het binnenterras.

De binnenspeeltuin is open op 23, 26, 27, 28, 29 en 30 december en op 2 januari, telkens van 13 tot 18 uur. Voor één namiddag speelplezier betaal je 5 euro inkom. Voor een vijfbeurtenkaart betaal je 20 euro.