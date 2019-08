Speurders volgen container vol coke richting loods in Niel: vier verdachten gearresteerd Sander Bral

21 augustus 2019

11u15 2 Niel Op een bedrijventerrein in Niel zijn dinsdag vier mannen gearresteerd. Ze worden in verband gebracht met een lading cocaïne van ruim 1,2 ton die afgelopen weekend onderschept werd in de Waaslandhaven. De politie volgde de container vol coke richting een loods in Niel.

De federale gerechtelijke politie trof dit weekend een container met 1.280 kilogram cocaïne aan in de haven van Antwerpen. De container werd niet in beslag genomen maar wel geobserveerd. Maandag reed een trucker de terminal binnen om de container op te halen. De vrachtwagenchauffeur bracht de container richting de Potaardestraat in Niel, discreet gevolgd door de speurders.

In een loods daar werden vier mannen gearresteerd. Drie twintigers en een zestiger. Ze werden door de onderzoeksrechter aangehouden voor invoer en handel van verdovende middelen en voor deelname aan criminele organisatie. Bij de verdachten thuis werden nog zoekingen gedaan. Daar werden luxegoederen in beslag genomen.

De betreffende loods werd verzegeld door de politie. De verhuurder werd niet gearresteerd.