Sp.a verkoopt soep voor Welzijnsschakels Ben Conaerts

05 oktober 2020

14u20 0 Niel Sp.a Niel organiseert opnieuw een soepactie ten voordele van Welzijnsschakels Niel.

Welzijnsschakels Niel, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen, is niet immuun voor de gevolgen van het coronavirus. De vrijwilligers kunnen elke hulp gebruiken in hun strijd tegen armoede, zeker in deze coronaperiode. Daarom organiseert sp.a Niel op zaterdag 17 oktober opnieuw een soepactie om de organisatie financieel te steunen.

Je kan wortel-pompoensoep kopen voor 6 euro per liter, inclusief brood. Dat kan via kristelgroeninckx@hotmail.com, met vermelding van je naam, adres, telefoonnummer, de hoeveelheid soep die je wenst en of je de soep komt afhalen of thuis wil laten leveren. Wie de soep zelf wil afhalen, kan daarvoor terecht op 17 oktober tussen 14 en 17 uur in feestzaal De Met.