Sp.a schenkt ruim 1.500 euro aan Welzijnsschakel Niel Ben Conaerts

18 december 2019

14u35 0 Niel De lokale afdeling van Sp.a heeft een cheque van 1.561,02 euro kunnen overhandigen aan Welzijnsschakel Niel. Dat bedrag zal worden gebruikt om kansarme gezinnen te helpen.

De Nielse socialisten hebben dit jaar een tandje bijgestoken in de strijd tegen kinderarmoede. Naast hun jaarlijkse pannenkoekenslag hielden ze ook maandenlang een inzamelactie van ‘rosse centjes’. Bij verschillende handelszaken in Niel konden de inwoners hun muntjes van 0,1, 0,2 en 0,5 euro achterlaten in een spaarpotje. Dat resulteerde in liefst 115 kilogram muntjes, goed voor een bedrag van 974,54 euro. Met daarbij ook de 586,48 euro van de pannenkoekenslag werd een totaalbedrag van 1.562,02 euro ingezameld.

Pampers

Sp.a heeft dat bedrag nu per cheque overhandigd aan Welzijnsschakel Niel, een organisatie die zich inzet voor kansarme gezinnen. De Nielse Welzijnsschakel bereikt iets meer dan 100 gezinnen en verdeelt jaarlijks ongeveer 3.000 voedselpakketten. “We danken sp.a om de problematiek onder de aandacht te brengen, voor de samenwerking en natuurlijk ook voor de broodnodige centjes”, zeggen Annette Brits en Jan Boen van de Welzijnsschakel. “Omdat de actie in het teken stond van kinderarmoede, zullen we het geld onder meer investeren in pampers en verzorgingsproducten.”

Generatiearmen

“Het percentage geboorten in kansarme gezinnen stijgt jaar na jaar exponentieel”, zegt Chris Ceuppens van sp.a Niel. “De impact voor kinderen die opgroeien in armoede is bijzonder groot. Zij zijn de generatiearmen van morgen, en laat dat nu net de meest hardnekkige vorm van armoede zijn. Met deze actie wilden we dan ook een organisatie als Welzijnsschakel een hart onder de riem steken. Naast de vrijwilligers van Welzijnsschakel zijn we ook de middenstanders dankbaar die in hun zaak een spaarpotje hebben gezet.”