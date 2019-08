Sp.a Niel heeft al 55 kilo rosse centjes ingezameld voor Welzijnsschakel: “Maar er kan altijd nog wat bij” Ben Conaerts

08 augustus 2019

De ‘rossecentjesactie’ van sp.a Niel draait op volle toeren. De Nielse socialisten verzamelen nog tot 17 oktober zoveel mogelijk rosse muntjes van 1, 2 en 5 eurocent. Tot hiertoe werd maar liefst 55 kilo centjes ingezameld. “Dat is goed voor honderden euro’s”, klinkt het. “Maar het exacte bedrag verklappen we nog niet.”

De opbrengst van de actie gaat naar de Nielse vereniging Welzijnsschakel, dat mee vecht tegen de lokale kinderarmoede. “Omdat in Niel kinderarmoede bijna één op tien kinderen treft, kunnen we zeker nog wat extra centen gebruiken”, aldus sp.a. Je vindt de spaarpotjes onder meer in feestzaal De Met, bakkerij Venus, dagbladhandel Van Linden, frituur ’t Half Kieke, bloemenwinkel Dahlia é Daisy, schoenwinkels Wilssens en brouwerij De Klem. Je kan de centjes ook bezorgen onder een gesloten enveloppe in de brievenbus van zaal De Met op de Heideplaats.