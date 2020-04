Sp.a-Groen kritisch voor gemeentelijk coronaplan: “Ondoordacht en halsoverkop” Ben Conaerts

22 april 2020

15u46 0 Niel Oppositiepartij sp.a-Groen reageert kritisch op Oppositiepartij sp.a-Groen reageert kritisch op de maatregelen die het gemeentebestuur heeft aangekondigd om de Nielenaren doorheen de coronacrisis te loodsen. “Ondoordacht en halsoverkop”, vindt fractieleider Chris Ceuppens. “Sommige maatregelen zijn niet eens doorgerekend.”

In februari had oppositiepartij sp.a-Groen nog zonder succes een klacht ingediend tegen de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing. In het licht van de coronacrisis maakte het gemeentebestuur bekend dat het die belastingverhoging deels zal terugdraaien. “Er zijn op het eerste gezicht een aantal positieve maatregelen in het plan van het bestuur”, erkent Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “Zoals lagere belastingen, aanpassingen van de investeringen en minder geld voor de politiek. Maar het plan klinkt even mooi als vaag. Het is ondoordacht en halsoverkop: het is niet eens doorgerekend door onze gemeentelijke administratie.”

De partij is teleurgesteld dat de belastingsverhoging slechts deels zal worden teruggedraaid en niet permanent wordt geschrapt. “Met hoeveel is zelfs niet duidelijk, omdat het bestuur blijkbaar zelf nog niet over cijfers beschikt. Daar is het dus onduidelijkheid troef”, aldus Ceuppens. “Wij pleiten ook voor de uitbreiding van de Buurtzorglijn naar een volwaardig BuurtZorgNetwerk (BZN). Zo’n netwerk moet tot stand komen tussen het lokaal bestuur en lokale vrijwilligers ter bestrijding van vereenzaming en (kinder)armoede. Ook buiten crisistijd hebben mensen elkaar nodig.”