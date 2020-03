Soeprème en brouwerij De Klem organiseren gezamenlijke afhaalservice voor soepen en bieren Ben Conaerts

25 maart 2020

15u53 0 Niel De ambachtelijke soepmakers van Soeprème zijn een samenwerking aangegaan met brouwerij De Klem. De twee Nielse ondernemingen gaan voortaan elke donderdagavond samen hun soepen en bieren aanbieden via een afhaalservice.

Soepème levert al meer dan vijf jaar verse soep aan bedrijven, scholen en horecazaken in de ruime regio. Door de coronamaatregelen van de overheid is daar nu tijdelijk een stokje voor gestoken. Maar in plaats van bij de pakken te blijven zitten, zocht zaakvoerder Tijs Callaerts een nieuwe manier om zijn soepen aan de man te brengen. Daarvoor slaat hij de handen in elkaar met Olivier Op de Beeck van brouwerij De Klem.

“De coronamaatregelen hebben een stevige impact gehad”, zegt Tijs. “We hadden net een grote stock groenen aangekocht om heel de week verse soep te leveren. Om de situatie op te vangen, organiseerden we een afhaaldag in de eigen productieruimte. Olivier – zo goed als onze buur – kwam daar soep halen en van het een kwam al snel het ander. Elke donderdag en vrijdag opent hij een bar in zijn brouwerij, maar ook dat is niet meer mogelijk. Dus besloten we om een gezamenlijk afhaalmoment te organiseren.”

Voortaan kunnen mensen iedere donderdag tussen 19 en 21 uur terecht bij Brouwerij De Klem in de Galileilaan. Daar kunnen ze zowel hun voorraad bieren van De Klem inslaan als gezonde porties verse soep van Soeprème. Het soepaanbod wordt wekelijks aangepast: er zijn klassiekers zoals tomaten- en pompoensoep, maar ook minder alledaagse varianten, zoals broccoli- of Thaise currysoep. Voor één liter verse soep betaal je 4,5 euro.