Sociale woningen Parkwijk blijken ongeschikt: 26 gezinnen moeten verhuizen Ben Conaerts

04 juli 2019

26 gezinnen uit de Parkwijk zullen in de loop van de komende zes maanden een ander onderkomen krijgen. Uit een kwaliteitscontrole blijkt dat de sociale woningen niet langer voldoen aan de hedendaagse normen rond veiligheid en comfort.

De Parkwijk, vlakbij de Matenstraat, telt dertig seniorenwoningen. Ze dateren uit 1958 en zijn allemaal eigendom van het OCMW. Uit een kwaliteitscontrole blijkt nu dat het grote merendeel van de woningen niet langer voldoet aan de hedendaagse normen rond veiligheid en comfort. 26 gezinnen zullen dan ook de komende zes maand onder begeleiding worden verhuisd. “De kostprijs voor het renoveren bedraagt ongeveer 35.000 euro per woning”, zegt schepen van OCMW Anne Troch (Open Vld). “We verkiezen om de bewoners te verhuizen naar een nieuwe woning binnen ons patrimonium. Zij zullen daarbij persoonlijk worden begeleid door onze maatschappelijk assistent. Bij het zoeken naar nieuwe huisvesting wordt rekening gehouden met de plaats, de woonvorm en het sociaal netwerk, de financiën en de zelfredzaamheid van de bewoner.”

In de woningen in de Parkwijk wordt al jarenlang niet meer geïnvesteerd. Het gemeentebestuur wilde de woningen vervangen door nieuwe seniorenflats in het Nielderhoff, maar dat project blijft maar aanslepen. Dit voorjaar drong oppositiepartij sp.a-Groen dan ook aan op een dringende oplossing. “Voor ons stond de veiligheid van de bewoners op de eerste plaats”, zegt Chris Ceuppens (sp.a-Groen). “De resultaten van de kwaliteitscontrole tonen aan dat we gelijk hadden om deze situatie aan te kaarten. We zijn heel blij voor de bewoners dat er nu voor hen een oplossing komt en dat het nodige personeel wordt ingezet om hen te begeleiden. Nóg een winter moeten doorbrengen in dezelfde aftandse, onveilige woningen, was echt geen optie meer.”