Sint-Hubertusschool verrijkt speelplaats met nieuwe klimtoestellen Ben Conaerts

15 november 2019

13u33 0 Niel De kinderen van de Sint-Hubertusschool hebben hun vernieuwde speelplaats ingehuldigd. Ze kunnen zich voortaan tijdens de speeltijden gaan uitleven op gloednieuwe klimtoestellen.

De speelplaats van de Sint-Hubertusschool lag er al lang wat saai en grijs bij. Eén jaar geleden werd vanuit de ouderraad, leerkrachten en directie dan ook het startsein gegeven voor een grondige makeover. De eerste resultaten daarvan zijn de gloednieuwe klimtoestellen, die vrijdagochtend door de kinderen werden ingehuldigd.

“We hebben samen met de kinderen al acht bomen en klimplanten geplant, maar we wilden ook meer actie op de speelplaats”, zegt Saartje Wilssens, leerkracht van het derde leerjaar. “Daarom kozen we voor klimtoestellen waar zowel kleuters als de lagere schoolkinderen op kunnen gaan spelen. Met robiniahout en de ogenschijnlijk chaotisch opstelling willen we hen zich creatief laten uitleven.”

Het klimparcours staat niet op de tegels, maar op een stuk ontharde speelplaats. De tegels werden uitgegraven en onder de houtschors ligt een laag kiezels om het regenwater de kans te geven om de bodem in te sijpelen. De school werkt samen met het Regionaal Landschap Rivierenland en Milieuzorg op School (MOS) om dit project duurzaam en ecologisch aan te pakken.

Schooldirecteur Jan Van Hoofstat is trots en dankbaar. “Op termijn zullen we een groenere speelplaats hebben, met meer actie en beweging, maar ook met meer schaduw en rust. We konden hiervoor rekenen op steun uit allerlei hoeken. Het begon met een engagement van de ouderraad om een budget vrij te maken voor dit project. Voor de aanplanting van de bomen en klimplanten was er een subsidie van het Agentschap Natuur en Bos en het klimparcours werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het gemeentebestuur Niel én door Cera.”