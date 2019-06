Sint-Hubertusschool gaat speelplaats vernieuwen: “Beton moet wijken voor groen” Ben Conaerts

04 juni 2019

18u21 0 Niel De speelplaats van de Sint-Hubertusschool krijgt het komende anderhalf jaar een grondige makeover. Er komen onder meer een buitenklas, een Finse piste en een klimparcours. Het hele project moet klaar zijn tegen eind 2020.

De vernieuwing van de speelplaats staat al enkele jaren op de agenda van de Sint-Hubertusschool. Dus toen de Vlaamse regering eind 2018 een gezamenlijke projectoproep lanceerden voor meer gedeelde en bewegingsvriendelijke speelplaatsen, ging de bal aan het rollen. Intussen verkreeg de school ook nog de nodige subsidies, samen goed voor 19.000 euro, en kan tot actie worden overgegaan. Een symbolische eerste boom werd al aangeplant en ingehuldigd tijdens het jaarlijkse schoolfeest. De werken voor de ontharding en de groenaanleg starten dit najaar.

Directeur Jan Van Hoofstat is enthousiast over het vooruitzicht. “Onze huidige speelplaats heeft weinig schaduw, heeft quasi geen groen en is voor 90 procent verhard met betondals. Zo’n 55 procent van die betondals zal worden uitgebroken, zodat de nieuwe speelplaats een stuk groener kan worden. Het beton zal worden vervangen door bomen, struiken en grassen. Er zullen ook gezellige, rustige en schaduwrijke plekjes zijn. De uitgebroken betondals worden gerecycleerd voor het maken van bankjes en zithoekjes.”

Ook beweging en avontuur staan volgens Van Hoofstat centraal bij de heraanleg. “We voorzien een buitenklas in de vorm van een amfitheater en een permanent podium voor muziek en dans. Leerlingen die zich willen uitleven of sporten, kunnen dat doen op het klimparcours, in de nieuwe baskethoek of in de twee pannavoetbalkooien. Dé eyecatcher van de speelplaats wordt een Finse piste van zo’n 120 meter lang die in een hartvorm rondom de kapel loopt.”

Momenteel wordt de speelplaats gescheiden voor de kinderen van de kleuterschool en de kinderen van de lagere school. Maar na de heraanleg zullen de kinderen allemaal samen kunnen spelen en dus van alle toestellen gebruik kunnen maken. “We willen de speelplaats ten volle benutten”, zegt de directeur. “Iedereen mag gebruik maken van de zithoekjes, de looppiste en het klimparcours. Meer nog, we willen zo’n toffe speelplaats ook graag delen met de Chiro, de parochiale catechesegroepen en andere organisaties, zoals de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke vakantiewerking.”

De kostprijs van de werken wordt geraamd op ongeveer 30.000 euro. Het hele project moet gerealiseerd zijn tegen eind 2020. Zowel het leerkrachtenteam als de leerlingen zelf kijken alvast enthousiast vooruit. “Ik wil vooral graag een Finse piste”, zegt Aya Hajjab uit het vijfde leerjaar. “Onze school is best sportief en veel kinderen houden van lopen. Bomen mogen er zeker ook bijkomen. Onze speelplaats ligt nu helemaal vol met tegels. Met de bomen erbij zouden we wat meer groen hebben.”