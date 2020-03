Silke Mastbooms en Michael Asnot geven concert in gemeentehuis Ben Conaerts

05 maart 2020

12u37 0 Niel Silke Mastbooms en Michael Asnot geven op zondag 8 maart een aperitiefconcert in het atrium van het Nielse gemeentehuis.

Silke Mastbooms en Michael Asnot hebben hun strepen in het Vlaamse muzieklandschap al ruimschoots verdiend. Silke eindigde tweede in het eerste seizoen van The Voice en Michael Asnot won in 2017 het Eén-programma ‘Koen zoekt een Kris’. Tijdens hun aperitiefconcert brengen ze samen met een extra muzikant een handvol bekende songs ten gehore. Hun repertoire strekt zich uit van Chaka Khan en Paul Simon tot Rita Ora en Bruno Mars.

Het optreden vindt plaats om 11.30 uur in het atrium van het gemeentehuis. Tickets kosten 8 euro en zijn te reserveren via de website www.ivebica.be.