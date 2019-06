Siemens helpt studenten TA Den Biezerd Ben Conaerts

03 juni 2019

15u46 0 Niel TA Den Biezerd heeft een middenspanningsbeveiliging – een ‘ring main unit’ (RMU) in het jargon – gekregen van het Duitse technologiebedrijf Siemens. Daarmee kunnen de leerlingen Elektriciteit zich nog beter voorbereiden op de groene energietransitie van de toekomst.

“Een middenspanningsbeveiliging of RMU is cruciaal om windmolens, warmtekrachtkoppelingen of snellaadstations voor elektrische wagens aan het elektriciteitsnet te koppelen”, zegt leerkracht Elektriciteit Geert Verbeeck. “Daarnaast is zo’n installatie ook belangrijk voor de meer klassieke grootverbruikers als grootwarenhuizen, logistieke centra en ziekenhuizen. Voor de leerlingen wordt het hiermee mogelijk om te leren hoe ze zich kunnen voorbereiden op de groene energietransitie. Binnenkort krijgen we extra ondersteuning van Siemens, zodat we vanaf volgend schooljaar de RMU in de lessen kunnen integreren.”

Talenten

“Als technologische wereldspeler beschouwen we het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om studenten de kans te bieden vroeg met technologie kennis te maken”, zegt Jelle Neus van Siemens. “Jonge technische talenten voeden, is immers noodzakelijk om de groei van onze industrie ook in de toekomst te stimuleren. Daarom werken we al vele jaren samen met het onderwijs. We ondersteunen technische opleidingen en leren jongeren onze producten en oplossingen kennen, wat bevorderlijk kan zijn voor hun latere interesse in technologie.”